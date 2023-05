Allegri e la formazione “camaleontica”: l’idea dell’allenatore verso la semifinale di andata Juve Siviglia

Allegri potrebbe varare una formazione “camaleontica” per affrontare il Siviglia nella semifinale di andata di Europa League di stasera.

Come spiegato da Guardalà a Sky Sport, infatti, ieri l’allenatore della Juve ha provato un 3-5-2 che in fase di non possesso può diventare 4-4-2 o anche 4-3-3, in base ai movimenti degli spagnoli. Questo sarà possibile grazie alla duttilità di giocatori come Cuadrado e Kostic sulle fasce.

