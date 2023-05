Juve Siviglia, Torchia avvisa i bianconeri: «Non scordiamoci il Villarreal». Le parole in esclusiva verso la semifinale

Torchia in esclusiva a Juventusnews24 ha analizzato le possibili difficoltà che il Siviglia può creare alla Juve questa sera.

IL SIVIGLIA – «Al di là dell’esperienza nelle coppe potrebbe avere due caratteristiche opposte. E’ una squadra che si basa su pressing, velocità, inserimenti, ritmi alti. Queste sono cose che alla Juve possono dare fastidio, fermo restando che tutte le 4 di Europa League sono forti. D’altro canto ho sentito le loro dichiarazioni secondo cui la Juve non si sbilancerà troppo perché non fa gol. O sono parole di circostanza, o il Siviglia sarà più attendista. Non scordiamoci che il Villarreal eliminò la Juve facendo difesa a oltranza…».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE

The post Juve Siviglia, Torchia avvisa: «Non scordiamoci il Villarreal» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG