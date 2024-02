Massimiliano Allegri in conferenza stampa, ha commentato le possibili mosse offensive della Juventus e il possibile utilizzo contro il Frosinone.

JUVE OFFENSIVA «Avremo la possibilità di lavorare per cercare arrivare con giocatori più offensivi come Chiesa, Yildiz e Vlahovic… Ma anche con Cambiaso, Vlahovic e Chiesa (o Yildiz). Cambiaso è comunque un giocatore offensivo. Io penso che più di moduli bisogna essere bravi a sfruttare le occasioni che creiamo, essere più solidi. 5 gol nelle ultme 4 partite non va assolutamente bene ».

(CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA DI ALLEGRI)

The post Allegri e una Juve più offensiva: «Avremo la possibilità di lavorare…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG