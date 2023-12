Allegri fa una doppia richiesta a Chiesa: ecco cosa vuole dall’attaccante già da Juve Napoli di venerdì sera

Chiesa non segna dal 6 settembre con la Juve, mentre ha ritrovato la gioia del gol con l’Italia di Spalletti. Un lungo digiuno che Allegri spera che l’attaccante possa interrompere col Napoli venerdì sera.

In questo senso, come spiegato da Cosatti a Sky Sport 24, quel che chiede l’allenatore a Chiesa sono proprio i gol, oltre alla prestazioni. La Juve ha bisogno delle sue reti per tenere il passo dell’Inter e tenere lontano il Napoli.

