Allegri fissa l’obiettivo stagionale: «La Juve deve tornare in Champions League». Le dichiarazioni del tecnico

Massimiliano Allegri, dal Levi’s Stadium di San Francisco, ha parlato ai giornalisti presenti. Le dichiarazioni del tecnico della Juve, riportate da Gazzetta.it, sugli obiettivi stagionali.

OBIETTIVO STAGIONALE – «Fare il massimo, anche se è normale che la Juve debba puntare a rientrare in Champions, perché dall’anno prossimo sarà fondamentale: mi sembra che i ricavi aumenteranno del 20-30%, per cui per una società italiana poter giocare la Champions è molto importante sotto tanti aspetti. E senza penalizzazione, è giusto ricordarlo, l’avremmo giocata anche quest’anno, visto che sul campo eravamo arrivati terzi».

