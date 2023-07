Michele Criscitiello, su Sportitalia.com, così sugli intrecci tra Juve e Inter.

CRISCITIELLO – «Riportare Lukaku a Milano è stato un errore, prenderlo per la terza volta sarebbe da folli. Il belga lancia messaggi ma ormai la frittata è fatta. Lukaku con l’Inter ha chiuso e i tifosi farebbero meglio a scandalizzarsi per il comportamento di Lukaku che li aveva già traditi piuttosto che di Cuadrado che da “nemico in campo” ha sempre difeso i suoi colori pur mancando di rispetto, a volte, all’avversario. Il calcio è strano. I tifosi lo sono di più».

