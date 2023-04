Furia Allegri dopo il triplice fischio di Inter Juve: la rabbia del tecnico bianconero verso Marotta e Baccin

E’ una furia Massimiliano Allegri secondo la Gazzetta dello Sport. Come riferisce il quotidiano, dopo il triplice fischio di ieri sera il tecnico della Juventus è apparso tutt’altro che sereno come si è invece visto davanti alle telecamere e in conferenza stampa, visto che si è scagliato verso Marotta e Baccin.

Non si sa cosa abbia fatto inviperire l’allenatore, che però, come racconta chi era presente lì, ha inveito contro tutti. Volano parole grosse, anche sul personale, prima con Marotta e poi verso l’Inter: «Siete delle m…, ma tanto arrivate sesti». E, prima di rientrare nello spogliatoio, si sarebbe così rivolto verso i suoi giocatori: «Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions».

