Allegri: «Il distacco dall’Inter non deve più incidere. La squadra fa ma non basta». Le parole dell’allenatore post Verona

Massimiliano Allegri ha concesso un’intervista a DAZN dopo Verona Juve.

DISTACCO CON L’INTER – «Da oggi non deve più incidere. Abbiamo fatto 2 punti in 4 partite, bisogna resettare. Abbiamo una semifinale di Coppa da giocare. Bisogna riprendersi piano piano. La squadra fa ma non basta».

