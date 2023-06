Allegri in Arabia Ecco la verità sul futuro dell’allenatore bianconero: Max non tratta perchè vuole rimanere alla Juve

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Allegri non ha ricevuto offerte dall’Arabia nelle ultime settimane. Probabilmente è in programma una ricca proposta in arrivo, ma lo stesso allenatore non ha intenzione di starla a sentire.

La sua volontà, fanno sapere anche dall’entourage, è quella di riportare in alto la Juventus dopo una stagione così così. Il tecnico, legato ai bianconeri da un contratto fino all’estate del 2025, è già al lavoro al fianco di Manna (aspettando Giuntoli) per migliorare la rosa e costruirla a sua immagine e somiglianza.

