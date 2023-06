Arthur via dalla Juve, spunta una nuova ipotesi dal Brasile: adesso potrebbe rescindere il proprio contratto. Le ultime novità

Secondo GloboEsporte, tra Arthur e la Juventus potrebbe terminare presto con la rescissione di contratto, dopo che il giocatore non è stato riscattato dal Liverpool.

Il club non vuole continuare con il brasiliano che, dal canto suo, vorrebbe tornare in Premier League. No all’ipotesi brasiliana: il Flamengo e gli altri club che erano dati sulle tracce del regista ritengono infatti troppo alto il suo ingaggio.

The post Arthur via dalla Juve, l’ipotesi dal Brasile: ora può rescindere. Ultime appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG