Piovono smentite sul trasferimenti di Max Allegri in Arabia per allenare l’Al Hilal: il club vuole Paulo Fonseca

Footmercato smentisce le voci di un possibile addio di Massimiliano Allegri, ex Milan, alla Juventus per un trasferimento in direzione Arabia, con l’Al-Hilal come destinazione.

Il club, infatti, punterebbe forte sull’arrivo dell’ex Roma Paulo Fonseca, attualmente sulla panchina del Lille. Sarebbero già partite le trattative con il club transalpino per liberare il tecnico portoghese.

