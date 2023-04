Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha analizzato in zona mista la sconfitta dei bianconeri contro il Napoli

(Inviato allo Stadium) – Massimiliano Allegri, in zona mista, ha parlato così della sconfitta subita dalla Juve allo Stadium con il Napoli.

QUANTO E’ FORTE LA CORAZZA JUVE – «E’ forte, sono contento per i ragazzi. Vedere Rugani fare una gara del genere con Gatti, Soulé e Miretti è un aspetto positivo. Milik ha fatto una gara straordinaria. Bisogna mettere da parte la sconfitta perchè mercoledì cìè una partita difficile e complicata contro l’Inter».

PERSA QUANDO HANNO PORVATO A VINCERLA – «L’abbiamo persa perchè ci è mancata esperienza, ma è normale».

COME ARRIVA LA JUVE ALLA GARA CON L’INTER – «Bisogna essere bravi a riprendersi e giocare nel migliore dei modi. Domenica dobbiamo tornare a vincere in campionato perchè abbiamo dei punti di vantaggio su quelle dietro e ne abbiamo due in meno della Lazio».

LA JUVE PENSAVA ALLA COPPA – «Non ci pensavamo. Per noi era importante vincere per tornare secondi in classifica. Così non è stato, dobbiamo riprendere piano piano».

VITTORIA DEL NAPOLI – «Il Napoli aveva già vinto lo Scudetto, merita tutti i complimenti per una stagione straordinaria ed è giusto festeggino nel migliore dei modi».

GRAZIA CONCESSA A LUKAKU – «Non penso nulla. La nostra forza è accettare tutto quello che succede. Ci sono organi di competenza che hanno ritenuto giusto levare la squalifica a Lukaku e ce lo troveremo contro mercoledì».

The post Allegri in zona mista: «Abbiamo perso perchè ci è mancata esperienza» – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG