Allegri in zona mista: «Pogba Quest’anno ho buone sensazioni. Kaio ha passato l’inferno, il suo futuro…». Le parole del tecnico

inviato all’Allianz Stadium – Massimiliano Allegri ha parlato in zona mista dopo l’amichevole tra Juve Black e Juve White.

SQUADRA – La squadra sta bene, ha grande voglia di lavorare e sta lavorando bene. Oggi eravamo abbastanza carichi sulle gambe, abbiamo fatto due giorni importanti di lavoro. È stato un buon test per tutti. Ho fatto fare trenta minuti a chi aveva giocato di più col Real Madrid, qualcuno giocherà di più con l’Atalanta. Cercheremo di portarli tutti in condizione ottimale per l’Udinese.

POGBA E GLI INFORTUNATI – Ieri ha fatto un allenamento intero con la squadra, oggi si è riposato e domani vedremo. Sarebbe un acquisto importante averlo nel giro di un mesetto. Per averlo a disposizione se non altro in panchina, dobbiamo essere fiduciosi sperando di non avere più problemi. McKennie non dovrebbe esserci con l’Atalanta perché ha carichi di lavoro importanti, vediamo Szczesny. Gli altri dovrebbero esserci tutti per l’amichevole, poi da martedì saranno tutti in gruppo.

RIENTRO POGBA – Se l’anno scorso diceva che aveva difficoltà quest’anno lo vedo meglio, ha una reazione buona, soprattutto il ginocchio. Normale che non possa pretendere che tra venti giorni possa giocare dall’inizio, ma è talmente forte che averlo anche solo per venti minuti sarebbe importante.

ATTACCANTI – Abbiamo un parco attaccanti importante formato da Vlahovic, Milik, Kean e Chiesa che si è presentato bene. Poi abbiamo Yildiz che ha grande prospettiva. Come ho detto e come ha detto Giuntoli di fronte ha offerte irrinunciabili io non posso mettere bocca. La società ci ha chiesto sostenibilità, io dò valutazioni tecniche. Sono allineato coi direttori e ci confrontiamo tutti i giorni. Sanno cosa dobbiamo fare, mancano venti giorni alla fine del mercato. Se non è arrivata ora, non mi hanno detto niente. Sono contento di averlo, si sta riprendendo bene dalla pubalgia. Sono molto contento dei due gol, anche se su calcio piazzato.

KAIO JORGE – Vederlo è un piacere per come si muove, si smarca, passa la palla. Sono contento perché ha passato degli anni davvero di inferno per quello che ha avuto. Ha tenuto duro e non era semplice, bisogna gestirlo e valutarlo. Abbiamo la Next Gen, parleremo col ragazzo per capire il percorso migliore e per fargli fare un anno buono a livello di partite e minutaggio per far sì che l’anno prossimo sia al massimo. Sarebbe una buona cosa per la Juventus e per lui.

