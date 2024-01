Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha analizzato il pareggio di ieri.

La Juventus non riesce ad andare oltre l’1-1 in casa contro l’Empoli e Massimiliano Allegri commenta così a DAZN. “La squadra ha fatto comunque una buona partita. Non ci siamo disordinati e abbiamo cercato di vincere la partita, abbiamo avuto due situazioni favorevoli nel primo tempo, siamo andati subito in vantaggio nel secondo tempo. Non puoi vincerle tutte, bella partita, c’è stato imprevisto dell’espulsione ma dobbiamo comunque fare i complimenti all’Empoli”.

Il rosso a Milik

“Sono cose che capitano nel calcio., Milik veniva da buone prestazioni. Siamo stati bravi, allunghiamo la serie positiva e perdere in casa ci avrebbe fatto molto più male”.

Arkadiusz Milik

Le condizioni di Chiesa e Rabiot

“Stanno meglio, dovremmo averli a disposizione ma non è questione della gara con l’Inter. Noi dobbiamo arrivare a fine maggio nei primi quattro posti. Essere in questa posizione oggi nessuno se l’aspettava a inizio anno e siamo contenti per quello che facciamo. Non è un pari che ci deve buttare giù, non si possono vincere tutte le partite. Se c’è qualcuno che ci riesce significa che è stato più bravo”.

Verso Inter-Juve

“Partita bella, meravigliosa da giocare, stadio pieno, andremo lì per fare una bellissima partita contro la squadra più forte del campionato, ripeto, la netta favorita per lo scudetto”.

Sulle sue battute

“Mi sa che ora che smetto di fare le battute, la mia livornesità non piace a tutti. A Livorno ci prendiamo in giro tutti, per noi è normalità, devo smettere, mi spiace aver urtato la sensibilità di qualcuno”.

L’articolo Allegri: “Inter netta favorita per lo Scudetto, forse è meglio che smetta di fare battute, potrei aver innervosito qualcuno” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG