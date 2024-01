L’ex centrocampista Dario Marcolin ha espresso il suo parere su questo turno di Serie A e sul derby d’Italia in vetta alla classifica.

Dario Marcolin a DAZN è partito dall’1-1 della Juventus per parlare dell’impegno di oggi dell’Inter ma non solo. “Nella testa di Allegri il pari di ieri cambia il pensiero per le prossime gare, l’Inter ha partite più difficili e ne ha di più perché ha anche la Champions League, per questo fondamentale diventa lo scontro diretto e poi arriva un periodo in discesa per la Juve sulla carta anche se poi le squadre di metà classifica nella seconda parte della stagione diventano più fastidiose“.

Dusan Vlahovic

Sulla gara di stasera e sulla lotta Scudetto

“Quanto sposta il derby d’Italia di settimana prossima Sposta tanto e bisogna vedere cosa farà l’Inter contro la Fiorentina che attacca e pressa alto. A Firenze sarà dura, devi giocare di personalità e tecnicamente, la Fiorentina ti mette in difficoltà attacca con tanti uomini domani la squadra nerazzurra dovrà tirare fuori la sua qualità e avere una sua solidità difensiva. L’Inter sa fare tutte le cose, giocare nella metà campo avversarie e sa avere pazienza. Ha una forza consolidata, attacca con sei uomini, due attaccanti, due quinti e due interno di centrocampo e poche squadre attaccano così“.

Il duello

“Lautaro o Vlahovic? Le occasioni che si crea l’attaccante nerazzurro sono diverse da quelle del serbo che segna di testa e su punizione, l’argentino sta facendo molto di più in area ed è comunque un bel duello, stanno facendo gol ogni domenica“.

L’articolo Marcolin: “A Firenze sarà dura ma l’Inter sa fare tutto, bello il duello Lautaro-Vlahovic” proviene da Notizie Inter.

