Allegri Juve, chi potrebbe sostituire il tecnico in caso di clamoroso divorzio a fine stagione? La società ha un pensiero fisso

Secondo quanto riportato da Tuttosport, non è da escludere la possibilità che tra Allegri e la Juventus si possa arrivare al divorzio a fine stagione, specialmente nel caso in cui non si dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Chi potrebbe sostituire Max alla guida Di nomi se ne fanno tanti, dalla suggestione Tudor al solito cavallo di ritorno Conte, ma la società ha un solo pensiero fisso: chiunque sarà l’allenatore nella prossima stagione verrà giudicato in base ai risultati raggiunti.

