Allegri Juve, confronto con la squadra dopo il Sassuolo: stavolta niente urla. Ha battuto su questo tasto nello spogliatoio

Come scrive La Stampa nella mattinata di ieri è andato in scena un confronto tra Massimiliano Allegri, lo staff e la squadra. Nessuna ramanzina, toni bassi e analisi serene, l’ausilio del video per isolare e correggere gli errori, l’insistenza sulla necessità di tenere alta la tensione.

L’allenatore ha ripetuto nello spogliatoio della Juventus come la prima radice della disfatta sia stata la prestazione ‘farfallina’ madre di gaffe e papere pur gravi e imperdonabili in sé. Allegri ha insistito sulla concentrazione da ritrovare subito e non abbandonare mai più anche in vista dell’imminente partita col Lecce.

Non sono piaciuti neanche i gesti di nervosismo da parte di Vlahovic e Gatti, ma sono stati evitati rimbrotti che striderebbero con una sincera comprensione verso inevitabili tempi di crescita del gruppo giovane.

