Di Canio: «Allegri deve trovare il giusto equilibrio. Gatti? Errore gravissimo». Le parole dopo Sassuolo Juventus

Di Canio a Sky Calcio Club ha parlato di Allegri e Gatti dopo la sconfitta della Juventus contro il Sassuolo.

ALLEGRI – «Sta ad Allegri trovare il giusto equilibrio. Le rivoluzioni tattiche danno gioie subito, ma ti fanno fare anche cadute rovinose».

AUTOGOL DATTI – «E’ brutto brutto. Si vuole affrettare per la mentalità del vogliamo vincere. Il passaggio (di Szczesny ndr) è rischiosissimo, ma non per questo Gatti deve fare autorete. E’ un errore gravissimo in una squadra così importante dove senti il peso della maglia e non puoi sbagliare. Dà la sensazione del vuoto cosmico perché la dà al portiere che non c’è, lo vede che non c’è».

