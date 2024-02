Allegri Juve, ecco la posizione di John Elkann. Le ULTIME novità dopo il crollo delle ultime settimane

La proprietà della Juve non manderà via Allegri in caso di qualificazione alla prossima Champions League. L’obiettivo minimo stagionale è già archiviato per la squadra bianconera.

Per questo motivo, riferisce calciomercato.com, il tecnico non è ancora a rischio. Pesano ancora anche gli elevati costi sul prossimo anno di contratto, e John Elkann ritiene Allegri il miglior allenatore possibile per raggiungere gli obiettivi prefissati. L’allenatore non è ancora in discussione.

The post Allegri Juve, ecco la posizione di John Elkann. ULTIME appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG