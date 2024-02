L’ex arbitro Luca Marelli analizza uno degli episodi da moviola della ripresa di Juve Udinese: l’analisi sul tiro di Milik

Non c’è rigore sul tiro di Milik ad inizio ripresa in Juve Udinese. Questo secondo l’ex arbitro Luca Marelli, che a Dazn ha così analizzato il doppio tocco di mano sul tentativo di battere a rete del polacco.

LE PAROLE – «Doppio tocco di Nehuen e Giannetti, ma in entrambi i casi braccia in appoggio al terreno, quindi non punibile».

