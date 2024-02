Il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato dello stato di forma di Federico Chiesa e del suo futuro alla Juve

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Tmw Radio, soffermandosi sullo stato di forma di Federico Chiesa e del suo futuro alla Juve.

CHIESA – Ieri la faccia di Chiesa era tutta un programma. Il ragazzo non sta bene e quindi bisogna concedergli altro tempo per migliorare. Anche all’estero è un giocatore apprezzato, ma anche per un’eventuale cessione deve dimostrare di valere il proprio prezzo. Se dovesse tornare ad essere il vecchio Chiesa il suo valore sarebbe di parecchie decine di milioni, ma se non ci torna non vedo perché le big dovrebbero investire delle cifre importanti».

