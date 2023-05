Allegri Juve, telefonata tra John Elkann e l’allenatore bianconero: il divorzio tra le parti appare ormai sempre più vicino

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, ieri ci sarebbe stata una telefonata tra John Elkann e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Pare che il numero uno di Exor non abbia gradito quella quota di vittimismo trasferita dallo spogliatoio subito dopo la serataccia di Empoli: la sconfitta è l’unica cosa che conta.

La proprietà, però, non è ancora venuta allo scoperto in modo definitivo sul futuro, ma ciò che è certo è che il tecnico non può essere confermato solo perché blindato da un contratto che, scrive il quotidiano, potrebbe pure essere stracciato. Non è detto che Max sia l’uomo della rifondazione della Juventus.

