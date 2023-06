Allegri Juve, la rivelazione della giornalista della Gazzetta dello Sport: l’allenatore adesso starebbe pensando a dimettersi

Tramite il proprio canale Youtube, la giornalista della Gazzetta Fabiana Della Valle ha parlato così del possibile futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.

LE PAROLE – «Allegri a più di un amico ha confidato di sentirsi in bilico, di essere convinto che lo manderanno via ed essere eventualmente disposto anche ad andarsene a fronte di una buonuscita cospicua. Il messaggio di Scanavino va letto anche in questo senso: la Juventus non ha intenzione di aprire una trattativa con Allegri a livello economico, non lo manderà via e, se Allegri vuole, se ne deve andare lui».

