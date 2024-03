Allegri Juve, Graziani a Mediaset si schiera con il tecnico: «È secondo in classifica e gli è stato chiesto un posto in Champions…»

Ciccio Graziani, dagli studi Mediaset, ha parlato del futuro del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Ecco le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Dipendesse da me lo terrei senza pensarci due volte. È secondo in classifica e gli è stato chiesto un posto in Champions, sta lanciando tanti giovani come richiesto ed è ancora in corsa per la Coppa Italia e potrebbe vincerla. Sta rispettando gli obiettivi che gli sono stati assegnati, poi, se la Juve ha deciso che è arrivato il momento di cambiare, questo è un altro discorso».

The post Allegri Juve, Graziani sicuro: «Me lo terrei senza pensarci due volte» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG