Allegri resta alla Juve, si o no? Domanda difficile ma il tecnico è ingolosito dalla possibilità di poter restare e giocare il Mondiale per club

Allegri resta alla Juve, si o no? Domanda difficile ma il tecnico è ingolosito dalla possibilità di poter restare e giocare il Mondiale per club.

L’allenatore livornese potrebbe restare anche in scadenza (30 giugno 2025) nella prossima stagione per disputare la competizione conquistata dopo l’eliminazione dalla Champions del Napoli. Ogni ipotesi, come riporta La Gazzetta dello Sport, è rimandata al termine della stagione.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG