Bortolo Mutti, in esclusiva a JuventusNews24, ha parlato di quanto sta facendo Massimiliano Allegri con i bianconeri.

PAROLE – «Allegri sta facendo un lavoro molto importante e non facile, viste anche le pressioni che la Juve ha sempre addosso per i titoli, perchè ha l’indotto che deve soddisfare sempre i suoi tifosi. Essere rientrata a pieno titolo come antagonista dell’Inter, e anzi fino a una certa essere stata anche protagonista, è un grande merito per Allegri. Attorno a lui c’è sempre grande pressione, a volte anche malcontento per certe prestazioni che qualcuno non gradisce, però nella gestione, nel come poter estrapolare il meglio di un gruppo, sta lavorando molto bene. Allegri sta bene alla Juve».

