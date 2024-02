Il Napoli torna a vincere e lo fa con un largo successo per 6-1 in casa di un Sassuolo sempre più in difficoltà dopo l’esonero di Dionisi. La doppietta di Kvara, tripletta di Osimhen e la rete di Rrahmani portano i tre punti al nuovo tecnico azzurro Calzona.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha commentato sui social la vittoria a pochi giorni dalla sfida in casa contro la Juventus.

Complimenti alla squadra per questo bel risveglio! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) February 28, 2024

The post Napoli, vittoria contro il Sassuolo. Il commento di De Laurentis a pochi giorni dalla Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG