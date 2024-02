L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha voluto dire la sua sugli allenatori delle 4 big di Serie A

Nel prepartita di Inter Atalanta, l’amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta ha parlato così ai microfoni di DAZN. Ecco un estratto delle sue parole:

RINNOVO DI INZAGHI? – «Oggi la cosa bella è che lui gode della stima da parte di tutto il mondo Inter, per merito acquisito. Ha dimostrato grande professionalità e competenza. Da parete nostra vogliamo continuare con lui. Non solo per i risultati ma anche per il modus operandi, ci dà fiducia. La dinamica per lui vale come per i giocatori. I primi 4 club della Serie A sono guidati da allenatori con scadenza nel 2025, sono tematiche che affronteremo al momento giusto. Normale che l’aspetto contrattuale rappresenti un complemento».

