Allegri Juve, niente Arabia Saudita (Dazn): «Resta, arrivano conferme». Gli ultimi aggiornamenti sull’allenatore

Allegri dirà addio alla Juve per trasferirsi in Arabia Saudita e allenare un club di Saudi League a suon di milioni? Per Dazn, no.

Dal proprio profilo Twitter Dazn ha fatto sapere con questo messaggio che l’allenatore resterà a Torino anche nella prossima stagione: «Arrivano conferme dal club e dall’entourage dell’allenatore: resta alla Juve».

A questo punto sembra ormai definita del tutto la permanenza di Allegri alla Juve.

