Yildiz oro della Juve: è il goleador della Primavera. I numeri dell’attaccante arrivato nel 2022 dal Bayern Monaco

La stagione 2022/2023 è stata un’annata di grande crescita per Kenan Yildiz, la sua prima con la maglia della Juventus.

Classe 2005, il giovanissimo attaccante turco – nato in Germania, a Regensburg – è approdato in bianconero nell’estate del 2022 dal Bayern Monaco e in meno di dodici mesi di strada ne ha percorsa tanta tra Primavera e Next Gen.

I NUMERI STAGIONALI

45 sono le presenze stagionali di Yildiz, tenendo in considerazione tutte le competizioni. Un numero che racconta l’impatto del diciassettenne turco in Under 19 – e successivamente in Next Gen – alla sua prima esperienza lontano dalla Germania.

Kenan, infatti, all’inizio della stagione 2022/2023 ha indossato la maglia della Primavera giocando 37 partite – di cui 30 in campionato, Fase Finale compresa, 6 in UEFA Youth League e 1 nella Coppa Italia di categoria – e nel finale di questa annata scendendo in campo 8 volte, le prime tra i professionisti, tra campionato e Coppa Italia Serie C tra le fila della Next Gen.

Focalizzando l’attenzione sul suo percorso in Under 19, saltano indubbiamente all’occhio le 15 reti segnate nelle trenta gare disputate, tenendo una media di un gol ogni due match. Gol che hanno permesso a Yildiz – con undici centri messi a referto – di posizionarsi immediatamente alle spalle di Nicolò Turco (13) e Tommaso Mancini (12) nella classifica dei cannonieri bianconeri in campionato, ma di essere il goleador più prolifico della stagione in Under 19 con, appunto, quindici marcature.

Una stagione che è diventata ancora più ricca in termini di presenze per Kenan nel momento in cui ha iniziato a giocare anche con la Next Gen, trovando così le sue prime presenze tra i professionisti. Otto, per la precisione, distribuiti così: sette in campionato e una in Coppa Italia Serie C da subentrato nella finale di ritorno al “Romeo Menti” contro il Vicenza.

Tra queste partite, ognuna con la sua importanza, ci sono state anche le due prime volte di Yildiz: il 19 agosto 2022 in Primavera e il 17 dicembre in Serie C.

L’ESORDIO DI YILDIZ IN PRIMAVERA

La prima volta di Kenan con la Primavera coincide con il match di apertura del campionato 2022/2023. È il 19 agosto 2022 e la Juventus Under 19 va in scena a Sassuolo contro la formazione neroverde. C’è tanta curiosità intorno alla squadra allenata da Paolo Montero, anche lui alla sua prima uscita sulla panchina bianconera. In campo, dall’inizio, ci sono tanti volti nuovi – e giovanissimi – tra cui anche quello di Yildiz. Al triplice fischio le due squadre si dividono la posta in palio (1-1) e il talentino classe 2005 nonostante una buona prestazione non riesce a trovare la via del gol che arriverà, però, alla seconda giornata insieme a due assist nel successo per 4-0 contro l’Udinese durante la prima uscita stagionale a Vinovo davanti ai nostri tifosi.

L’ESORDIO DI YILDIZ IN NEXT GEN

Siamo al “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, è il 17 dicembre e la squadra di Massimo Brambilla sta giocando la sua penultima partita prima della sosta per le festività natalizie. Il match non si sta mettendo bene per i bianconeri che sono sotto 0-1 contro la Virtus Verona e così, poco dopo lo scoccare dell’ora di gioco, arriva il momento di Yildiz. Il suo è un esordio amaro nel calcio professionistico perchè al fischio finale la Juventus esce sconfitta dal campo, ma le forti emozioni del suo ingresso in campo non possono passare in secondo piano. Dopo quello spezzone di incontro, Kenan totalizza altre sei presenze e come già raccontato una di queste proprio nella finale di ritorno della Coppa Italia Serie C.

