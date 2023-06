Teotino: «Weah riserva di lusso per la Juve, non trova una strada». Le perplessità del giornalista sul sempre più probabile acquisto

Il giornalista Gianfranco Teotino, ospite a Calciomercato l’Originale su Sky Sport, ha espresso alcune perplessità sul sempre più probabile acquisto di Weah da parte della Juve.

TEOTINO – «Weah sarebbe una riserva di lusso, sono molto meno curioso di lui che di Thuram. Nasce come attaccante, ma segna troppo poco e gradualmente arretra. Ha mezzi fisici e tecnici e la nazionale americana lo considera molto importante. Se però in Thuram vedo un giocatore già fatto con margini di progresso, in Weah vedo un giocatore che non trova una strada».

