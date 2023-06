Di Maria rimanda il ritorno in Argentina: tutto fatto col Benfica. L’ex Juve ha scelto di restare ancora in Europa

Non è ancora arrivato il tempo per Di Maria di tornare in Argentina e chiudere la carriera al Rosario. Dopo aver lasciato la Juve, infatti, il Fideo ha scelto di ripartire dal Benfica.

A confermarlo è Fabrizio Romano via Twitter, annunciando che le partire hanno raggiunto l’accordo e che dalla prossima settimana Di Maria tornerà ad essere un giocatore del Benfica. Per lui è pronto un contratto da un anno.

