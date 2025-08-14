Che il mercato in entrata debba essere alimentato dalle uscite non è certo un segreto per Cristian Chivu. Di certo però il tecnico non si aspettava una cessione improvvisa.

Il mercato dell’Inter è entrato in una fase delicata già da un po’. La strategia del club nerazzurro è più o meno la stessa che sta invischiando la Juventus, ovvero per poter concretizzare operazioni in entrata di un certo peso servirà prima incassare da una cessione importante. Una condizione che sta inevitabilmente rallentando i piani del tecnico Cristian Chivu, il quale a giugno aveva individuato una lista di obiettivi ben precisa per rinforzare la rosa. Il tempo però gioca contro l’Inter. Alcune piste che a inizio estate sembravano percorribili si stanno complicando con il passare delle settimane. È il caso, ad esempio, di Giovanni Leoni, giovane difensore che i nerazzurri seguono da tempo e che oggi è corteggiato con insistenza dal Liverpool. Una concorrenza pesante, che potrebbe far sfumare un obiettivo considerato prioritario dalla dirigenza.

Non solo difesa: anche a centrocampo e in attacco si attendono rinforzi, ma senza una cessione di peso le possibilità di intervento restano limitate. La dirigenza è consapevole che per muoversi serve liquidità immediata, da reinvestire subito sui nomi individuati, anche per accontentare le direttive impartite da Oaktree. La priorità è evitare che i profili seguiti vengano strappati da altre squadre, come già accaduto con De Winter. Per questo l’ipotesi di una partenza eccellente non è più un tabù. Se da un lato Chivu vorrebbe trattenere i suoi uomini chiave, dall’altro il club sa che un grande sacrificio economico potrebbe essere l’unico modo per finanziare due o tre acquisti mirati. In questo scenario, nelle ultime ore si è tornato a parlare con insistenza di un nome in particolare.

Frattesi nel mirino della Premier, Moretto avverte: “Restate svegli”

A sollevare il tema è stato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Bisogna restare molto attenti e svegli sul futuro di Davide Frattesi. La Premier continua a essere un campionato interessato al giocatore, vediamo se ci saranno movimenti concreti”. Il centrocampista nerazzurro sta ritrovando la miglior condizione fisica dopo l’intervento chirurgico per risolvere una sports hernia bilaterale. Un recupero seguito con attenzione sia dall’Inter che dagli osservatori esteri, con club inglesi pronti a valutare un affondo in caso di segnali positivi.

Secondo Moretto, la posizione dell’Inter è chiara: Frattesi è considerato un elemento importante per il presente e il futuro, e lo stesso Chivu lo ritiene un tassello centrale del progetto. Per questo motivo si lavora a un possibile rinnovo di contratto, che blinderebbe il giocatore almeno sul piano formale. Tuttavia, il giornalista avverte che un’offerta “molto importante” potrebbe cambiare gli scenari. In sostanza, non si parla di una cessione programmata, ma di un’apertura condizionata: solo una proposta fuori mercato potrebbe far vacillare la dirigenza. La Premier League resta alla finestra.