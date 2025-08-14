Continua tra alti e bassi il mercato dell’Inter, ora arriva la decisione su Maghnes Akliouche giovane talento francese del Monaco.

La nuova era nerazzurra, aperta con il ritorno a Milano di Cristian Chivu dopo l’ottima esperienza alla guida del Parma, è ancora tutta da decifrare. Senza ombra di dubbio, il tecnico rumeno porta con sé idee fresche e una certa capacità di lavorare con i giovani, ma dovrà farlo in un contesto in cui la concorrenza non aspetta.

Il Napoli, fresco di scudetto, ha già messo in piedi un mercato aggressivo, puntando a rinforzarsi ulteriormente e aumentando così la pressione sulle dirette rivali, Inter in primis. Infatti, il divario tecnico tra le due squadre, già evidente nella scorsa stagione, rischia di crescere se la dirigenza nerazzurra non riuscirà a chiudere colpi mirati e di livello.

Akliouche: Romano spiega tutto

Ecco perché l’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio stanno accelerando le manovre, cercando di portare a termine le ultime operazioni di questa sessione estiva. In casa Inter, però, c’è ancora una questione irrisolta: la telenovela Lookman. L’attaccante dell’Atalanta resta nel mirino, ma tra valutazioni alte e concorrenza agguerrita, la trattativa sembra non trovare la giusta accelerazione.

Proprio per questo, nei giorni scorsi, erano emersi diversi nomi alternativi, tra cui quello del giovane talento del Monaco, Maghnes Akliouche. Un profilo che aveva subito acceso la fantasia dei tifosi, sia per le sue qualità tecniche sia per la prospettiva di inserire in rosa un giocatore dal futuro assicurato.

Però, l’entusiasmo è durato poco. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, la pista Akliouche è destinata a spegnersi ancor prima di entrare nel vivo. Il motivo è semplice: il prezzo fissato dal Monaco per il suo gioiello è considerato fuori dagli standard economici dell’Inter. Un’operazione che, di fatto, renderebbe improbabile un suo approdo in Serie A in questa sessione di mercato.

Romano è stato chiaro nelle sue parole: “L’Inter non è in trattative attive per ingaggiare Maghnes Akliouche nonostante le indiscrezioni, poiché il suo prezzo è ritenuto troppo alto. Diversi top club europei continuano a puntare sul gioiello del Monaco per gli ultimi venti giorni di mercato”.

E così, i nerazzurri dovranno guardare altrove, probabilmente tornando a concentrarsi sugli obiettivi già seguiti da tempo. Per Chivu, la priorità resta quella di avere presto rinforzi concreti per affrontare un campionato che si preannuncia impegnativo, con un Napoli che non intende cedere terreno e altre big pronte a inserirsi nella lotta per i piani alti. Il mercato, come sempre, può riservare sorprese, ma per l’Inter questa esclusione dalla corsa ad Akliouche rappresenta un segnale preciso: la strategia sarà selettiva, mirata e, soprattutto, sostenibile.