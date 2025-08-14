Gli ultimi rumors di mercato su Rasmus Hojlund potrebbero cambiare i piani del Milan, che rimane alla finestra per l’attaccante

Con l’imminente impegno in Coppa Italia contro il Bari – valevole per i 32esimi e in programma la prossima domenica alle ore – il Milan ha solo un obiettivo: esordire nella prossima stagione nel migliore dei modi e agguantare la qualificazione ai sedicesimi.

Dal canto suo, Allegri sta chiedendo alla dirigenza di portare a Milano i rinforzi migliori per poter essere utilizzati già dai primi impegni, come De Winter – nuovo difensore del Milan – che molto probabilmente prenderà già parte alla competizione nazionale, dato che conosce già bene i dettami del tecnico con cui ha già lavorato ai tempi della Juventus.

Su un obiettivo in particolare la dirigenza rossonera sta lavorando senza sosta ed è: Rasmus Hojlund del Manchester United. L’attaccante ex Atalanta è ormai nel mirino del Diavolo da qualche settimana. La società di Milanello è infatti alla ricerca di un secondo attaccante da affiancare a Santiago Giménez, e stando alle caratteristiche tecniche del giocatore, il classe 2003 sarebbe una pedina ideale nel gioco del tecnico livornese. Tuttavia, nelle ultime ore un rumor di mercato avrebbe cambiato i piani dei rossoneri sul futuro di Hojlund.

Milan su Hojlund, l’attaccante potrebbe lasciare lo United

Nel corso di un video pubblicato sul proprio canale Youtube Fabrizio Romano ha rivelato delle indiscrezioni scottanti sul possibile trasferimento di Hojlund al Milan: l’attaccante non sarebbe infatti convinto a lasciare lo United. “Ma Hojlund ancora ieri sera, nei contatti tra il Milan e gli agenti, un’apertura ad andare via dallo United non l’ha data. Non si può quindi dare un’accelerata definitiva all’affare senza l’ok di Hojlund”, ha rivelato Romano.

“Però ci tengo a precisare una cosa: il danese non sta rifiutando il Milan, il danese non vuole andare via dallo United, che è una cosa diversa“, ha continuato l’esperto di calciomercato. Lo stallo sarebbe quindi proprio la stessa volontà del calciatore, al momento, non intenzionato a lasciare l’Inghilterra. I contatti tra le due società proseguono ininterrottamente: lo United avrebbe aperto al trasferimento in prestito per 6 milioni con diritto di riscatto fissato a 45 milioni, ma con ingaggio già pagato.

Ora tutto dipende dalla volontà dell’ex Atalanta. I Red Devils hanno più volte ribadito la volontà di liberarsi del danese, ma senza l’ok definitivo dello stesso giocatore la trattativa con i rossoneri – o con qualsiasi altra squadra che voglia sondare il calciatore, come il Lipsia – non potrà andare in porto.