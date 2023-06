Allegri Juve, secondo Repubblica il divorzio si consumerà solamente nel 2024: quattro i nomi per rimpiazzarlo

Stando a quanto riportato da Repubblica, la scelta della Juventus di puntare ancora su Massimiliano Allegri si spiegherebbe con la volontà di affrontare una nuova stagione di transizione con un tecnico che conosce bene l’ambiente. Ma nel 2024 si potrebbe consumare il divorzio.

Quattro i profili valutati per sostituire il mister livornese: in pole ci sarebbe De Zerbi, seguito a ruota da Thiago Motta e Palladino. Senza poi dimenticare quel Tudor sedotto e poi abbandonato in queste settimane.

