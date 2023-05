Allegri-Juve (Sky Sport): sarà confermato tecnico bianconero al 90%. Secondo l’emittente si va verso la conferma di Max

Nel post partita di Juve-Milan, dagli studi di Sky Sport, il giornalista Luca Marchetti ha fatto il punto sul futuro di Massimiliano Allegri.

Le sue parole: «La Juve non ha contattato alcun allenatore, quindi Allegri sarà ancora il tecnico della Juventus e sarei sorpreso se domani non lo fosse. Per me rimane al 90%. Non è cambiato nulla rispetto alla scorsa settimana, non ci sono stati passi in avanti con Giuntoli, il Napoli prima si occuperà della questione allenatore».

