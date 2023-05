Juventus, c’è chi preferirebbe la squalifica dall’Uefa alla Conference: il retroscena. La coppa minore non porta gloria e soldi

Come scrive stamani Repubblica perdendo con il Milan la Juve ha perso anche l’occasione di scavalcare Atalanta e Roma guadagnandosi l’Europa League: resta settima e in Conference, e c’è una corrente di pensiero che preferirebbe una squalifica dall’Uefa alla qualificazione alla coppetta che toglie energie e non restituisce gloria né soldi.

Il prossimo sarà un campionato complicatissimo, con poche risorse per rafforzare la squadra: affrontarlo senza la distrazione di un’Europa minore può essere meglio.

The post Juventus, c’è chi preferirebbe la squalifica dall’Uefa alla Conference: il retroscena appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG