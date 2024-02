Massimiliano Allegri risponde a chi gli dice che la Champions, per questa Juve, sia un obiettivo minimo. Ma prima di Udinese Juve…

Tanto scalpore hanno destato per alcuni tifosi della Juve le dichiarazioni di Allegri in conferenza, che ha evidenziato come, per il club, andare in Champions non sia un obiettivo minimo, ma un traguardo di grande spessore.

Parole che vanno in controtendenza rispetto a quelle pronunciate prima dell’esordio in campionato a Udine, quando alla vigilia il tecnico disse che la qualificazione alla massima competizione europea era proprio il minimo per un club del genere: «L’obiettivo minimo è giocare la Champions, che l’anno scorso sul campo avremmo ottenuto. Facciamo un passo alla volta, dobbiamo crescere di condizione e mantenere entusiasmo, voglia di prendersi vittorie che passano di settimana in settimana e non ogni tre giorni».

