Mondiale per Club 2025, la Juve rischia il sorpasso in classifica da parte del Napoli? I bianconeri hanno un nuovo aiuto

Tuttosport cerca di analizzare la situazione della Juve in ottica Mondiale per Club 2025. Il Napoli, per sperare nel sorpasso, deve per prima cosa battere il Barcellona in Spagna, per poi ottenere un successo nei quarti di finale (o due pareggi).

Solo l’eliminazione dei partenopei agli ottavi garantirebbe il posto ai bianconeri, che intanto possono sperare in un rallentamento degli avversari: eventuali successi ai rigori, infatti, non inficierebbero sui punteggi.

BAYERN MONACO 100 punti

PSG 79 punti

INTER 76 punti

BORUSSIA DORTMUND 68 punti

PORTO 68 punti

ATLETICO MADRID 62 punti

LIPSIA 61 punti

BARCELLONA 56 punti

BENFICA 52 punti

JUVENTUS 47 punti

NAPOLI 42 punti

SALISBURGO 40 punti

LAZIO 35 punti

