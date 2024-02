Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha parlato delle prestazioni del centrocamposta francese Adrien Rabiot

In conferenza stampa, Massimiliano Allegri si è soffermato sulle ultime partite con la Juventus di Adrien Rabiot e sulle aspettative future.

RABIOT E ZONA CHAMPIONS «Per la corsa Champions sono molte in corsa come Roma Atalanta, Bologna e Lazio, ci sono ancora tanti punti in ballo e ci sono squadre pericolose. Rabiot non ha fatto una buona partita a Verona e lo sa però ha fatto gol, un assist a Vlahovic ma è il motore di questa squadra. Da lui ci si aspetta sempre di più, farà in questi 3 mesi delle buone prestazioni ».

The post Allegri elogia Rabiot: «Il motore di questa squadra, ecco cosa mi aspetto da lui» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG