Allegri lascia la Juve con Giuntoli? Di Marzio si espone sul futuro del tecnico bianconero, secondo alcuni in discussione per la prossima stagione

Su Sky Sport Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus.

Ecco cosa ha detto: «Al momento Allegri non è in discussione. Quando arriverà Giuntoli come ds, nel momento in cui si libererà dal Napoli, lo libererà e Allegri farà solo l’allenatore. Il rapporto tra i due non è nato ma si potrà costruire».

The post Allegri lascia la Juve con Giuntoli? Di Marzio si espone sul futuro del tecnico appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG