Allegri lascia la Juve? Parla Gambelli: «La società farà questo, ecco quando andrà via». La rivelazione del tifoso

Gambelli, tifoso della Juve, nel corso della sua intervista esclusiva concessa oggi a Juventusnews24 ha fatto una rivelazione sul futuro di Allegri.

GAMBELLI SU ALLEGRI – «Quando è tornato Allegri ero il tifoso più felice del mondo, sono da sempre un grande estimatore. L’anno scorso quando si lamentava dei punti tolti e ridati aveva ragione. Non è facile giocare una stagione quando hai una ghigliottina sul collo. Quest’anno io sono contento del lavoro che ha fatto perché non mi aspettavo che saremmo stati anche primi in classifica con squadre molto più forti che noi. Lui ha compattato il gruppo e ha valorizzato i giovani anche se è stato costretto a utilizzarli. Futuro? Sta alla società, io non credo che la società regalerà un anno di contratto ad Allegri, anche perché se prendi un altro allenatore l’anno di Allegri ti costa, ma non solo a lui ma anche a tutto lo staff. Per me Allegri finisce il mandato e va via alla fine del 2025».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE DI GAMBELLI

The post Allegri lascia la Juve? Parla Gambelli: «La società farà questo, ecco quando andrà via» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG