Arthur conquista la Fiorentina: Italiano aspetta l’ex Juve col Frosinone. Il brasiliano ha saltato il match col Lecce

Arthur è diventato un elemento di primaria importanza per la Fiorentina, tanto che Italiano spera che possa rientrare in campo per la delicata sfida di domenica al Franchi contro il Frosinone.

A scriverlo è l’Ansa, spiegando che l’ex centrocampista della Juve si è allenato con il resto della squadra e che quindi aumentano le possibilità di un suo ritorno (ma non dall’inizio). Arthur aveva saltato l’ultimo match perso dalla viola col Lecce.

