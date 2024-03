Allegri nervoso dopo Juve Atalanta: «Non ci voleva tanto a capire che l’Inter è la più forte, io l’ho detto 8 mesi fa»

Allegri nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport dopo Juve Atalanta ha risposto in maniera nervoso alla domanda riguardo il crollo avuto dai bianconeri negli ultimi 40 giorni.

IL MOTIVO DEL CROLLO – «Perché il campionato è questo e i valori sono questi. Qualcuno ora dice che l’Inter è nettamente più forte come rosa, io purtroppo sono fortunato l’ho detto 8 mesi fa. Non è che ci voleva tanto a capirlo. Per me era la normalità. Noi abbiamo tenuto un ritmo altissimo, i ragazzi sono stati straordinari a fare 46 punti. Ora è il momento in cui dobbiamo farne altrettanti. E’ vero che abbiamo fatto 12 punti in 9 partite, quindi dobbiamo cercare di alzare la media. L’importante è arrivare in Champions. La cosa all’importante è arrivare all’obiettivo».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE DI ALLEGRI A SKY DOPO JUVENTUS FATALANTA

The post Allegri nervoso: «Non ci voleva tanto a capire che l’Inter è la più forte, io l’ho detto 8 mesi fa» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG