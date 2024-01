Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa dopo il fischio finale di Juve Empoli.

CONTRACCOLPO – «Non dobbiamo averlo, per noi essere lì vuol dire che stiamo facendo bene. Fare 53 punti non è poco, dobbiamo lavorare sulle migliorie da fare. Stasera può essere anche uno stimolo per fare meglio. Non siamo favoriti per vincere lo Scudetto, è l’Inter da luglio».

