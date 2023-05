L’allenatore della Juve Massimiliano Allegri ha rilasciato delle dichiarazioni sulla possibile penalizzazione dei bianconeri

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha parlato così della possibile penalizzazione (che potrebbe influire in positivo all’Inter in ottica classifica).

LE PAROLE – «Non so cosa succederà. Noi abbiamo talmente una corazza che non ci sposta più niente. È tutto l’anno che un giorno è bianco poi diventa nero, poi diventa giallo, verde, rosso, parlano tutti, tutti sanno tutto. Noi da questa esperienza ne usciamo fortificati. Abbiamo queste due partite di Europa League e altre quattro campionato. Sul campo come abbiamo sempre detto vogliamo fare il massimo. Vogliamo arrivare in finale di Europa League e, visto che ci siamo guadagnati il secondo posto sul campo, lo dobbiamo mantenere. Su questo dobbiamo lavorare. Quando abbiamo fatto questo abbiamo fatto il nostro…(CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE)»

L’articolo Allegri: «Penalizzazione? Non ci spaventa più nulla» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG