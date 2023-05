Allegri pensa già al Siviglia: «Servirà essere sereni e lucidi». Le parole del tecnico bianconero

Massimiliano Allegri, a DAZN, ha parlato così dopo Juve Cremonese. Le dichiarazioni verso il Siviglia.

COSA DA’ FASTIDIO DEL SIVIGLIA – «Loro giocano in casa e in un ambiente non facile. Serve essere sereni, lucidi. Il gol ci ha destabilizzati, abbiamo avuto 15 minuti di difficoltà e di questo dobbiamo farne tesoro. Può succedere a Siviglia, ma dobbiamo rimanere all’interno della partita. Noi potevamo anche fare gol prima, è una gara aperta a tutto».

