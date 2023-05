Allegri criticato nuovamente il giorno dopo il pareggio della Juve a Bologna, con la Gazzetta che non si spiega le sue scelte

La Gazzetta dello Sport in edicola quest’oggi muove alcune critiche di natura tattica nei confronti di Massimiliano Allegri dopo il pareggio della Juve a Bologna.

Le critiche del quotidiano sono le seguenti: «Perché insistere con Chiesa al centro? Perché Iling così trascurato in una Juve che fa del turnover il suo segno particolare sulla carta d’identità? Perché non tentare l’arretramento di Kostic al posto di Alex Sandro che non ha più i tempi dell’esterno? Perché Fagioli così largo?».

