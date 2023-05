Rinnovo Leao, anche il Lille è pronto a dare una mano al Milan per la firma del portoghese, ora sempre più vicina

Stando a quanto riferito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nel mezzo della settimana potrebbe arrivare la firma di Rafael Leao sul rinnovo di contratto con il Milan.

A dare una mano ai rossoneri sarebbe il Lille, pronto a versare nelle casse dello Sporting i 22 milioni di euro indicati dalle sentenze in vari gradi di giudizio. I portoghesi continuano a reclamarne 45, ma nei prossimi giorni si proverà a chiudere la pratica con una sorta di transazione. Se così non fosse, il club rossonero non aspetterebbe più.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG